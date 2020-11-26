Промоутер Александр Красюк рассказал, когда можно ожидать возвращения на ринг украинского супертяжа Александра Усика. Украинец сможет провести следующий поединок уже в апреле 2021 года.

31 октября Александр Усик в 12-раундовом поединке одержал победу над Дереком Чисорой. Судьи единогласно отдали предпочтение боксеру из Украины. По словам промоутера Александра Красюка, украинцу нужно некоторое время на восстановление после серьезного боя, сообщает Sky Sports.

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Возвращение Усика

"Тайсон Фьюри может подраться в любое комфортное для него время. Усик 8 месяцев усиленно работал, чтобы полностью подготовиться к поединку с Дереком Чисорой. Теперь ему нужно немного отойти, восстановить здоровье", – сказал промоутер.

Он надеется, что боксер сможет вернуться на ринг уже в апреле следующего года. Украинская сторона рассчитывает, что Энтони Джошуа проведет обязательную защиту. Если же нет, то Усик побьется за вакантный титул с претендентом, который назначен WBO.

"Дюбуа? Я хотел, чтобы мы могли выбрать соперника на бой за вакантный титул. Перед тем нам нужно узнать победителя боя Джошуа – Пулев", – заявил Красюк.

Поединок Джошуа – Пулев состоится 12 декабря.