Когда ждать следующего чемпионского боя Усика: ответ промоутера Красюка
Промоутер Александр Красюк рассказал, когда можно ожидать возвращения на ринг украинского супертяжа Александра Усика. Украинец сможет провести следующий поединок уже в апреле 2021 года.
31 октября Александр Усик в 12-раундовом поединке одержал победу над Дереком Чисорой. Судьи единогласно отдали предпочтение боксеру из Украины. По словам промоутера Александра Красюка, украинцу нужно некоторое время на восстановление после серьезного боя, сообщает Sky Sports.
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Возвращение Усика
"Тайсон Фьюри может подраться в любое комфортное для него время. Усик 8 месяцев усиленно работал, чтобы полностью подготовиться к поединку с Дереком Чисорой. Теперь ему нужно немного отойти, восстановить здоровье", – сказал промоутер.
Он надеется, что боксер сможет вернуться на ринг уже в апреле следующего года. Украинская сторона рассчитывает, что Энтони Джошуа проведет обязательную защиту. Если же нет, то Усик побьется за вакантный титул с претендентом, который назначен WBO.
"Дюбуа? Я хотел, чтобы мы могли выбрать соперника на бой за вакантный титул. Перед тем нам нужно узнать победителя боя Джошуа – Пулев", – заявил Красюк.
Поединок Джошуа – Пулев состоится 12 декабря.
- Ранее глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым сейчас владеет Энтони Джошуа. Но британец может отказаться от этого пояса, если WBO заставят его провести поединок с боксером из Украины в первой части 2021 года.
- Такое развитие событий может помешать провести поединок с Тайсоном Фьюри. Сам Энтони хочет провести бой против земляка, поэтому противостояние с Александром станет для него проблемой.
- В противном случае Усик будет его оспаривать в бою с другим претендентом, место которого и может занять победитель боя Дюбуа – Джойс.
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