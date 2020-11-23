54-летний легендарный боксер Майк Тайсон вернется на ринг уже 29 ноября в выставочном бою против Роя Джонса-младшего. Теперь американец призвал супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа выйти против него на ринг.

"Железный Майк" возвращается на ринг с благотворительной целью. Американец хочет проводить бои, а заработанные средства отдавать тем людям, которые в этом нуждаются. Тайсон заявил, что не прочь провести бои с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Об этом он рассказал в интервью BT Sport.

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Вызов от Тайсона

Уже в конце болельщики смогут увидеть легенду бокса снова на ринге против Роя Джонса-младшего. Но 54-летний боксер на этом не остановится и имеет серьезное желание провести выставочные бои против лучших боксеров современности.

"Они замечательные боксеры. Они сделали много хорошего для общества. Поэтому могли бы проводить выставочные поединки и собирать деньги. Они – любимцы публики. Бойцы могут помочь большому количеству людей. Проведите со мной выставочные бои, и большая часть заработанных денег пойдет на помощь тем, кто в этом нуждается", – сказал Тайсон.