54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс вернутся на ринг 28 ноября. В поединке запланировано 8 раундов, легендарные спортсмены будут соревноваться за специальный титул WBC Frontline Battle Belt.

В сети появился официальный промо-ролик мегафайта, пишет 24 канал.

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Майк Тайсон – Рой Джонс-младший: промо-ролик

Майк Тайсон – Рой Джонс-младший: что известно о бое

Майк Тайсон был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. За карьеру провел 56 боев, 50 раз из которых выходил победителем, закончив 44 нокаутом.

Рой Джонс завоевывал "серебро" Олимпиады в 1998 году. Затем становился чемпионом в четырех весовых категориях. За карьеру провел 75 поединков, одержав 66 побед, 47 из которых нокаутом.

Данная встреча будет выставочного характера. Раунд продлится две минуты. Стоит отметить, что их встреча могла состояться в 2003 или 2004 году. Тогда Майк еще не полностью потерял свой талант, а младший на три года Рой добыл громкую победу над Джоном Руисом. Но промоутеры боксеров так и не смогли договориться.