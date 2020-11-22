Уже 29 ноября легенда бокса Майк Тайсон вернется на ринг против Роя Джонса-младшего. Президент UFC Дэйна Уайт посмеялся над правилами этого выставочного боя.

Бывшие боксеры проведут выставочный 8-раундовый бой. Дейна Уайт не стал разбираться в особенностях поединка и не смог дать прогноз, кто будет фаворитом в этой схватке, сообщает MMA Junkie.

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Высмеивание Уайта

"Я не знаю, как закончится поединок. Это сложно. Когда мы видели их в последний раз на ринге? По правилам этого поединка не может быть нокаута? Они не могут нокаутировать друг друга? Как они хотят заставить это правило работать? На этот бой даже нельзя поставить? Не знаю, что сказать по этому поводу. В этом бою не будет победителя? Я не знал об этом", - сказал руководитель UFC.

Бой должен был состояться еще 15 сентября, но Тайсон настоял, чтобы поединок состоялся в более поздний срок. Боксеры будут биться за специально изготовленный пояс.

Раунды продлятся по две минуты вместо традиционных трех. А "Железный Майк" заявил, что это будет настоящий бой без шлемов, такую идею поддержал его соперник.