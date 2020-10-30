Американские боксеры Рой Джонс-младший и Майк Тайсон хотят провести серьезный поединок, несмотря на его статус выставочного. Американцы выйдут на ринг без шлемов. что добавлять бою любопытства.

Уже 28 ноября боксеры должны выйти на ринг. Джонс-младший и Тайсон будут сражаться за особый пояс, который был изготовлен специально для этого поединка. Поэтому спортсмены из США серьезно настроены на бой. Об этом они рассказали на пресс-конференции, сообщает MMA Fighting.

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54-летний Тайсон заверил болельщиков бокса, что их ждет "настоящий бой". Джонс-младший полностью поддержал слова Майка.

"Если не верите в это, тогда с вами что-то не так. Кто выйдет против Майка с мыслями, что это будет только выставочный бой? Мы будем сражаться без шлемов. Выставочный бой? Нет, это будет настоящий поединок", – заявил Рой.

Тайсон – Джонс: главное

Майк Тайсон и бывший чемпион мира в 4 весовых категориях Рой Джонс встретятся 28 ноября. Бывшие боксеры проведут 8-раундовый бой.

Первоначально поединок был запланирован на 12 сентября. На переносе боя настоял Тайсон. Его команда считает, что смещение даты позволит увеличить доход.

Вместе с тем, с организацией поединка возникли некоторые проблемы. Также под вопросом остается процесс допинг-тестирования ветеранов и наличие болельщиков на трибунах.