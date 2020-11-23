54-річний легендарний боксер Майк Тайсон повернеться на ринг вже 29 листопада у виставкому бою проти Роя Джонса-молодшого. Тепер американець закликав супертяжів Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа вийти проти нього на ринг.

"Залізний Майк" повертається на ринг з благодійною метою. Американець хоче проводити бої, а зароблені кошти віддавати тим людям які цього потребують. Тайсон заявив, що не проти провести бої з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Про це він розповів у інтерв'ю BT Sport.

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Виклик від Тайсона

Вже наприкінці вболівальники зможуть побачити легенду боксу знову на ринзі проти Роя Джонса-молодшого. Але 54-річний боксер на цьому не зупиниться і має серйозне бажання провести виставкові бої проти найкращих боксерів сучасності.

"Вони чудові боксери. Вони зробили багато хорошого для суспільства. Тому могли б проводити виставкові поєдинки і збирати гроші. Вони – улюбленці публіки. Бійці можуть допомогти великій кількості людей. Проведіть зі мною виставкові бої і більша частина зароблених грошей піде на допомогу тим, хто цього потребує", – сказав Тайсон.