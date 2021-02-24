Украинский голкипер Реала Андрей Лунин не входит в планы наставника "сливочных" Зинедина Зидана. Футболист снова может отправиться в аренду.

Андрей Лунин за более чем 2 года провел в футболке "Королевского клуба" только один официальный поединок. Французский тренер Реала хочет отправить украинца в аренду для получения игровой практики.

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Очередная аренда

Клуб из Мадрида уже нашел замену украинскому голкиперу в составе середняка Ла Лиги. Им стал 23-летний вратарь Леванте Даниэль Карденас. Если руководителям испанского гранда удастся подписать голкипера, то Лунину придется пойти в очередную аренду в другой клуб.

Интересно то, что вратарь Леванте также не является основным стражем ворот, а в этом сезоне лишь дважды защищал ворота клуба, который идет 8-м в Ла Лиге.

Эйбар и Гранада не против видеть игрока сборной Украины в своих командах.

Неудачный дебют и аренды