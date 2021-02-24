Неожиданность: Реал хочет отдать Лунина в аренду и купить голкипера середняка Ла Лиги
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин не входит в планы наставника "сливочных" Зинедина Зидана. Футболист снова может отправиться в аренду.
Источник:La Razon
Андрей Лунин за более чем 2 года провел в футболке "Королевского клуба" только один официальный поединок. Французский тренер Реала хочет отправить украинца в аренду для получения игровой практики.
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Очередная аренда
Клуб из Мадрида уже нашел замену украинскому голкиперу в составе середняка Ла Лиги. Им стал 23-летний вратарь Леванте Даниэль Карденас. Если руководителям испанского гранда удастся подписать голкипера, то Лунину придется пойти в очередную аренду в другой клуб.
Интересно то, что вратарь Леванте также не является основным стражем ворот, а в этом сезоне лишь дважды защищал ворота клуба, который идет 8-м в Ла Лиге.
Неудачный дебют и аренды
- После того, как Лунин перешел в Реал он трижды побывал в аренде. Временными клубами украинца стали Леганес, Реал Вальядолид и Овьедо. В составе последнего Андрей провел чуть ли не самый лучший испанский период в карьере.
- 22-летний голкипер из Украины провел дебютный матч в Кубке Испании против Алькояно, в котором мадридцы сенсационно проиграли 2:1. Этот дебют можно отнести в пассив украинца из-за неубедительной игры в рамке ворот Реала.
- Появилась информация, что Андрей может перейти в Бетис. Клуб даже не против подписать полноценный контракт с футболистом из Украины. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Соглашение Лунина с Реалом рассчитано до конца июня 2024 года.
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