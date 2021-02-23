Украинский голкипер Реала Андрей Лунин стал единственным игроком мадридского гранда, который остановил машину возле ворот тренировочной базы клуба в Вальдебебасе.

Украинец остановился у выхода из тренировочной базы, чтобы пообщаться с болельщиками. Лунин придерживался необходимых мер безопасности, надев маску перед тем, как открыть окно.

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Голкипер не обошел вниманием ни одного из фанатов, раздав автографы и сфотографировавшись со всеми.

️ El ejemplar gesto de Lunin y su pareja al parar con los aficionados.



Muchos deberían aprender...@diarioas pic.twitter.com/2ywFD5gKf5 — AStv (@AS_TV) February 22, 2021

Неудачный дебют Лунина за Реал

Главный наставник Реала Зинедин Зидан хотя и хвалит работу Андрея, но почти не дает шансов на развитие украинца. Лишь недавно 20 января Лунин провел свой первый официальный поединок за "Королевский клуб". Этого дебюта 21-летний голкипер ждал еще с 2018 года, когда только перешел в состав "сливочных". Однако не такого первого матча за команду Зидана ожидал увидеть украинский футболист.

"Сливочные" сенсационно уступили третьелиговому Алькояно во втором дополнительном тайме (2:1), вылетев из Кубка Короля. В том противостоянии Лунин выглядел довольно неубедительно в воротах Реала. Скорее всего доверие французского тренера к Лунину несколько погаснет после позорного матча.