Український голкіпер Реала Андрій Лунін не входить у плани наставника "вершкових" Зінедіна Зідана. Футболіст знову може відправитись в оренду.

Андрій Лунін за понад 2 роки провів у футболці "Королівського клубу" лише один офіційний поєдинок. Французький тренер Реала хоче відправити українця в оренду для здобуття ігрової практики.

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Чергова оренда

Клуб з Мадрида вже знайшов заміну українському голкіперу у складі середняка Ла Ліги. Ним став 23-річний воротар Леванте Даніель Карденас. Якщо керівникам іспанського гранда вдасться підписати голкіпера, то Луніну доведеться піти в чергову оренду в інший клуб.

Цікаво те, що воротар Леванте також не є основним стражем воріт, а в цьому сезоні лише двічі захищав ворота клубу, який йде 8-м у Ла Лізі.

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