Вернидуб – "новый бог" Молдовы

Украинский наставник Юрий Вернидуб сделал очередную сенсацию в Лиге чемпионов. Шериф в Мадриде сумел не только забить дважды в ворота Реала, но и нанести "Королевскому клубу" поражение со счетом 1:2 – шальной гол Тиля на последней минуте основного времени принес победу гостям.

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После триумфального матча на клубной странице в инстаграме было опубликовано забавное фото. Появился пост с логотипом Шерифа, но несколько украшенным – с короной, которую на лого имеет команда из Мадрида.

Пресс-служба молдавского клуба коротко и лаконично подписала пост: "Никаких комментариев". Вот таким образом в Шерифе показали, кто новый король футбола.



Шериф пошутил над Реалом / Фото из instagram.com/fc_sheriff