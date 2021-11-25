Фьюри заявил, что его следующим соперником может стать женщина – обладательница титула WBO в среднем весе Саванна Маршалл (11-0, 9 КО).

К слову Меня интересуют только два боя – против Усика и Джошуа за все пояса, – Тайсон Фьюри

Я не очень заинтересован в бое с Джо Джойсом. Предпочел бы провести кросс-гендерный поединок с Саванной Маршалл в супертяжелом весе. Это интереснее. Я действительно высоко цитирую ее как бойца, и мне было бы интересно сразиться с ней. Я открыт к этому поединку,

– сказал Фьюри.

Маршалл, вероятно, хорошо знакома с Тайсоном Фьюри, поскольку ее тренером является дядя чемпиона мира Питер Фьюри.

Фьюри может подраться с Усиком