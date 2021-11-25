Ф'юрі заявив, що його наступним суперником може стати жінка – володарка титулу WBO у середній вазі Саванна Маршалл (11-0, 9 КО).

До слова Мене цікавлять лише два бої – проти Усика та Джошуа за всі пояси, – Тайсон Ф'юрі

Я не дуже зацікавлений у бою з Джо Джойсом. Вважав за краще б провести крос-гендерний поєдинок із Саванною Маршалл у надважкій вазі. Це цікавіше. Я дійсно високо котирую її як бійця, і мені було б цікаво битися з нею. Я відкритий до цього поєдинку,

– сказав Ф'юрі.

Маршалл, ймовірно, добре знайома з Тайсоном Ф'юрі, оскільки її тренером є дядько чемпіона світу Пітер Ф'юрі.

Ф'юрі може побитися з Усиком