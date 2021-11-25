Бой за все пояса

Тайсон Фьюри свой предыдущий бой провел 9 октября, когда победил Деонтея Уайледара. Это был третий бой между боксерами, и британец защитил титул чемпиона по версии WBC.

Теперь он хочет стать абсолютным чемпионом мира. Для этого ему надо получить три остальных пояса – по версиям IBF, WBA и WBO, которые принадлежат украинцу Александру Усику.

Я всегда говорил, что меня интересуют только два боя. Энтони Джошуа и Александр Усик,

– заявил Фьюри.

Другие соперники

Но вряд ли стоит ожидать, что бой между Усиком и Фьюри состоится в ближайшем будущем. Причина в том, что Усик сначала должен провести реванш против Джошуа. Британец активировал соответствующую опцию, а сам бой может состояться в марте или апреле 2022 года.

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Поэтому если Фьюри и будет драться, то только с победителем этого боя.

К этому времени Фьюри должен был бы провести свою защиту титула. Но он пока не хочет этого делать. Его соперниками в этом бою могли бы быть Джо Джойс или Диллиан Уайт. Или же Энди Руис. Однако Фьюри категорически заявил, что не заинтересован проводить бой с этими боксерами.

Британские журналисты среди причин такого отказа называют то, что у Фьюри довольно близкие дружеские отношения с Джо Джойсом. При этом Джойс является третьим номером в рейтинге WBC и идет без поражений (13 побед, 12 из которых – нокаутом).

Обязательным претендентом на бой за пояс WBC является Диллиан Уайт.

Свой отказ выходить в бой против этих боксеров Фьюри объясняет тем, что он изначально хочет провести бой за звание абсолютного чемпиона.

"Я хочу драться с Усиком за все пояса. И тогда они смогут сразиться с победителем", – заявил Фьюри.

Но вполне, вероятно, что Фьюри могут заставить провести обязательную защиту титула еще в феврале 2022 года.