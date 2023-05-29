Специалисты швейцарского еженедельника "CIES Football Observatory Weekly Post" провели интересное исследование. Тунисская профессиональная лига стала лидером по нестандартному показателю.

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Сложная ноша тренеров

Швейцарцы исследовали 60 разных мировых чемпионатов, их целью было узнать, сколько тренеров высших дивизионов не смогли доработать текущий сезон до конца. Лидером по количеству увольнений в элите страны стала Тунисская профессиональная лига с показателем в 100 процентов. Все 16 тренеров чемпионата Туниса, стартовавшие во главе своего клуба в нынешней кампании, были уволены по ходу сезона. Такой результат стал уникальным, то есть ни в одном из 60 исследованных лиг такой показатель повторен не был.

Компанию Туниса на верхушке "таблицы" составили три балканских страны. В боснийской (12 команд) и македонской (11 коллективов) высших лигах только по одному тренеру отработали весь сезон от начала до конца (91,7% и 90,9% уволенных). Во время проведения сербской Суперлиги работу потеряли 14 из 16 наставников (87,5%).

Наименее радикальными оказались "теплые" страны. Лидером данного списка стала Индия (11 клубов в чемпионате), где состоялась всего одна отставка тренера в течение сезона (9,1%). На второй и третьей позиции перечня оказались Мальта - 3 из 14 освобожденных коучей (21,4%) и Австралия, где с должностью простились 3 из 12 тренеров (25%).

Кстати говоря. Среди топовых чемпионатов больше всего отставок произошло в АПЛ – 11 из 20 наставников (55%), меньше всего – в Серии А (7 с 20, 35%).

Что касается Украинской Премьер-лиги, то в наш чемпионат оказался на 44-й строчке из 60. В украинском элитном дивизионе от начала до конца сезона кампанию не смогли провести 7 из 16 тренеров (43,8%). В частности, к изменениям прибегли такие коллективы, как Александрия, Металлист, Движение, Львов, Металлист 1925, Минай и Ингулец.