Тидтке: Иногда это не давало нам спать всю ночь

Сьюзен Тидтке, бывшая прыгунья в длину, высмеяла запрет организаторов Олимпиады в Токио заниматься сексом во время Игр.

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52-летняя немка считает, что запрет не остановит атлетов на Олимпиаде. Серебряный призер чемпионата мира 1993 года рассказала, что секс – отдельная тема в Олимпийской деревне.

Тидтке отметила, что благодаря сексу и вечеринкам спортсмены пытаются выплеснуть все эмоции.

"Этот запрет – настоящее посмешище, как по мне. Он ничего не изменит. Секс всегда был отдельной темой в Олимпийской деревне. Во время Игр спортсмены находятся на своем физическом пике.

Когда соревнования заканчиваются им нужно выплеснуть энергию. Одна вечеринка сменяет другую, затем в дело включается алкоголь. Так получается, что люди занимаются сексом, некоторые из них стремятся к этому. Мы всегда слышали, как отрываются другие, иногда это не давало нам спать всю ночь", – сказала Тидтке.

Интересно, что участникам Олимпиады выдадут 160 тысяч презервативов несмотря на запрет заниматься сексом. Если спортсмены не смогут получить ни одной награды, то привезут домой презервативы в качестве сувениров.