Нелепое оправдание: Лопес обвиняет транслятора боя в поражении от Камбососа

Джордж Камбосос отобрал чемпионские титулы у Теофимо Лопеса. Команда американского боксера нашла виновника поражения.

Хирн: в поражении виноваты мы с DAZN

Уже первая защита титулов, которая состоялась в ночь на 28 ноября, завершилась провалом для Теофимо Лопеса. Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Лопесы нашли оправдание в этом поражении.

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Интересно, что до поединка тренер и отец Лопеса заявлял, что сотрудничество с DAZN – лучшее решение в его жизни. А теперь они обвиняют в поражении именно транслятора боя.

Еще неделю назад Лопес-старший говорил, что сотрудничество с DAZN – это лучшее, что они делали в жизни. Но потом Теофимо уступил решением судей в бою, в котором, как все считают, он действительно проиграл, и выяснилось, что в этом виноваты мы с DAZN,

– сказал промоутер.

Хирн добавил, что получал телефонные звонки от Лопеса-старшего, но лаконично ответил на его жалобы: "Послушай, мы относились к вам с невероятным уважением".

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