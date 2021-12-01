Нелепое оправдание: Лопес обвиняет транслятора боя в поражении от Камбососа
Источник:ютуб-канал Boxing Social
Джордж Камбосос отобрал чемпионские титулы у Теофимо Лопеса. Команда американского боксера нашла виновника поражения.
Хирн: в поражении виноваты мы с DAZN
Уже первая защита титулов, которая состоялась в ночь на 28 ноября, завершилась провалом для Теофимо Лопеса. Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Лопесы нашли оправдание в этом поражении.
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Интересно, что до поединка тренер и отец Лопеса заявлял, что сотрудничество с DAZN – лучшее решение в его жизни. А теперь они обвиняют в поражении именно транслятора боя.
Еще неделю назад Лопес-старший говорил, что сотрудничество с DAZN – это лучшее, что они делали в жизни. Но потом Теофимо уступил решением судей в бою, в котором, как все считают, он действительно проиграл, и выяснилось, что в этом виноваты мы с DAZN,
– сказал промоутер.
Хирн добавил, что получал телефонные звонки от Лопеса-старшего, но лаконично ответил на его жалобы: "Послушай, мы относились к вам с невероятным уважением".
Камбосос уничтожил Лопеса
- Своей победой Камбосос поставил на место самоуверенного Лопеса. Теофимо и Джордж провели 12-раундовый бой, а победителя определили рефери. По раздельному решению судей победу отдали австралийцу.
- Реванша между боксерами может не быть. В контракте боя нет опции второго поединка. Все зависит лишь от желания Камбососа. Лопес не сможет требовать реванша.
- Австралийский боец предложил Теофимо провести еще один поединок, но теперь на его территории.
- В поединке было почти все, но не было нокаута. Оба боксера побывали в нокдаунах. Камбосос назвал причину своего падения.
- Лопес же не соглашается с поражением и считает себя чемпионом.