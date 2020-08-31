Звездный футболист ПСЖ Неймар продолжит выступать за французский клуб. Неймар не планирует менять клуб и хочет выиграть с ПСЖ Лигу чемпионов.

В интервью клубному журналу ПСЖ 28-летний Неймар заявил, что остается в Париже. Об этом сообщает Paris Team.

Кстати: Месси и Роналду вместе? "Ювентус" заинтересован в покупке звездного аргентинца

Я хочу войти в историю

Неймар признался, что после проигранного финала Лиги чемпионов хочет войти в историю ПСЖ. Бразилец акцентировал внимание на том, что преследует коллективные цели.

"Я остаюсь в ПСЖ. У меня есть желание вернуться в финал Лиги чемпионов, чтобы победить в нем. Я хочу войти в историю клуба, эта мысль мотивирует меня. Мне нравится выигрывать трофеи, особенно после тяжелых матчей.

Хочу сделать все, чтобы войти в историю клуба. Мое единственное мнение, самая важная вещь – это победа в Лиге чемпионов вместе с моими партнерами по команде. Личные награды не волнуют меня, только коллективные цели", – сказал Неймар.

Неймар отказал Месси?

Недавно сообщалось, что лидер "Барселоны" Лионель Месси рассказал Неймару о предстоящем переходе в "Манчестер Сити".

Месси вроде бы звал бразильца с собой. В ответ Неймар пригласил Месси в ПСЖ.

Месси и Неймар вместе играли в каталонской "Барселоне", с которой в 2015 году выиграли Лигу чемпионов.