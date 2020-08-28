Неймар попросил руководство клуба подписать лидера "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщил журналист SkySports Брайан Свенсон в своем Twitter.

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Футболисты провели общий разговор, но пока ПСЖ не делал предложения относительно Месси. Аргентинец рассказал о своем трансфере в разговоре.

Помимо этого Месси также предложил бразильцу перейти вместе с ним в клуб из Манчестера. Впрочем, контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до 2022 года и он не в состоянии принимать решение о своем трансфере самостоятельно. Об этом сообщил журналист ESPN Жорже Никола у Twitter.

Бразилец не прочь снова стать одноклубником Лионеля Месси. Добавим, что футболисты бок о бок играли в "Барселоне" на протяжении 2013/17 годов. А в августе 2017 года Неймар перешел во французское ПСЖ, где выступает до сих пор.

Аргентинца активно сватают в "Мансити", но не понятно, сможет ли клуб потянуть такой дорогой трансфер.

Еще один друг аргентинца

Уругвайский нападающий Луис Суарес также изъявил желание продолжить свою карьеру в одном клубе с аргентинцем. По словам его агента Алехандро Бальби, уругваец хочет перейти в тот же клуб, куда пойдет аргентинец Лионель Месси.

Добавим, что Месси хочет покинуть каталонцев уже в ближайшее время, он не видит перспектив продолжения карьеры в этом клубе. На забивного форварда активно охотятся ПСЖ, "Интер" и "Мансити". Последние являются самыми близкими к трансферу футболиста, а ПСЖ вроде бы уже не рассматривает такое усиление в атакующую линию.

Агент отметил, что Суарес и Месси лучшие друзья, они хорошо взаимодействуют на поле и вне его. Уже многие клубы серьезно заинтересовались услугами Суареса, но он ждет решения Месси.