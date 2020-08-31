Зірковий футболіст ПСЖ Неймар продовжить виступати за французький клуб. Неймар не планує змінювати клуб та хоче виграти з ПСЖ Лігу чемпіонів.

В інтерв'ю клубному журналу ПСЖ 28-рінчний Неймар заявив, що залишається у Парижі. Про це повідомляє Paris Team.

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Я хочу увійти в історію

Неймар зізнався, що після програного фіналу Ліги чемпіонів хоче увійти в історію ПСЖ. Бразилець акцентував увагу на тому, що переслідує колективні цілі.

"Я залишаюся у ПСЖ. У мене є бажання повернутися до фіналу Ліги чемпіонів, щоб перемогти в ньому. Я хочу увійти в історію клубу, ця думка мотивує мене. Мені подобається вигравати трофеї, особливо після важких матчів.

Хочу зробити все, щоб увійти в історію клубу. Моя єдина думка, найважливіша річ – це перемога в Лізі чемпіонів разом з моїми партнерами по команді. Особисті нагороди не хвилюють мене, тільки колективні цілі", – сказав Неймар.

Неймар відмовив Мессі?

Нещодавно повідомлялося, що лідер "Барселони" Ліонель Мессі розповів Неймару про майбутній перехід у "Манчестер Сіті".

Мессі начебто кликав бразильця з собою. У відповідь Неймар запросив Мессі у ПСЖ.

Мессі та Неймар разом грали у каталонській "Барселоні", з якою у 2015 році виграли Лігу чемпіонів.