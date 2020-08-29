Туринский "Ювентус" рассматривает вариант, в соответствии с которым в команде будут играть два лучших футболиста мира – Криштиану Роналду и Лионель Месси. Итальянский клуб заинтересован в трансфере Месси из "Барселоны".

О том, что "Ювентусу" интересен форвард "Барселоны" Лионель Месси, сообщает авторитетное французское издание l'equipe.

Узнайте больше: Месси хочет покинуть "Барселону": причины, претенденты на футболиста и сумма трансфера

Сообщается, что "Ювентус" контактировал с Хорхе Месси, отцом и агентом Лионеля.

Также на Хорхе Месси вышел директор ПСЖ Леонардо. По информации СМИ, Месси отказал ПСЖ и сообщил французам, что хочет перейти в английский "Манчестер Сити".

Отметим, что в "Ювентусе" выступает Криштиану Роналду – главный конкурент Месси.

Читайте также: Месси зовет Неймара в "Мансити", а бразилец хочет видеть его в ПСЖ

Что известно о трансфере Месси

После провального сезона 2019/2020, в котором "Барселона" осталась без трофеев, Месси принял решение покинуть каталонский клуб.

Впрочем, "Барселона" отказывается отпускать аргентинца. Каталонский клуб вроде бы хочет продлить контракт с Лео.

Также сообщалось, что "Барселона" может отпустить Месси за 700 миллионов евро.

К теме: Месси обойдется "Манчестер Сити" в 500 миллионов фунтов: Лео зовет Неймара в Англию

В то же время Месси якобы планирует официально объявить, что он хочет покинуть "Барселону". Лионель хотел собрать пресс-конференцию, но помешал карантин. Следовательно, сообщения от Месси ожидают в соцсетях.

Иностранные журналисты сообщают, что Месси хочет перейти в "Манчестер Сити" и снова работать с Пепом Гвардиолой.