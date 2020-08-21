Удачные выступления мюнхенской "Баварии" позволят клубу заработать рекордную сумму средств за всю историю Лиги чемпионов. Немецкий клуб превзойдет рекорд, который в прошлом году установила "Барселона".

Сейчас бюджет мюнхенского клуба пополнился 120 миллионами евро. За победу в финале турнира "Бавария" добавит в свой бюджет еще 4 миллиона, сообщает Kicker.

Читайте также: ПСЖ и "Бавария" вышли в финал Лиги чемпионов

Бешеные деньги

Кроме денег, которые Бавария заработала на пути к финалу, клуб получит 11,5 миллиона евро от телевизионных прав и 33,24 миллиона евро за то, что занимает третью позицию в рейтинге, основанном на результатах команды в Лиге чемпионов за последнее десятилетие.

Предыдущий рекорд принадлежал "Барселоне", которая в 2019 году заработала почти 118 миллионов евро. В прошлом году "Ливерпуль", который стал победителем Лиги чемпионов заработал в сезоне 111 миллионов евро.

Финальный поединок Лиги чемпионов ПСЖ – "Бавария" состоится уже в воскресенье, 23 августа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Добавим, что футболисты "Баварии" еще до финала смогли побить рекорд Роналду и Бэйла в Лиге чемпионов. На счету вингера теперь 9 голов в текущем розыгрыше, у Левандовски – 15. С 24 голами на счету Левандовски и Гнабри стали самым опасным дуэтом в истории Лиги чемпионов.

Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду (17) и Гарету Бэйлу (6), которые забили в общей сложности 23 мяча в сезоне 2013/14.

Сколько заработала "Бавария" в Лиге чемпионов