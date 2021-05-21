Не знаю, будет ли существовать Олимпик дальше, – дисквалифицированный Гельзин

Президента Олимпика Владислава Гельзина на 5 лет отстранили от футбольной деятельности. Наказание Гельзина может повлиять на существование донецкого клуба.
Всех президентов клубов решением о моей дисквалификации поставили в стойло
Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал решение КДК УАФ дисквалифицировать его на 5 лет.
К теме Президент Олимпика Владислав Гельзин дисквалифицирован на 5 лет
Гельзин считает, что дисквалификация касается не только его, но и всех президентов украинских клубов.
"Никаких эмоций по поводу моей дисквалификации нет. Не меня дисквалифицировали, а в стойло поставили всех нас, кто занимается футболом и вкладывает в него деньги, всех президентов клубов.
Если хотят, чтобы такой гнилой футбол продолжался, я отдохну, буду жить для себя и тратить деньги на развлечения, а не вкладывать их, поддерживая отечественный футбол", – сказал Гельзин.
Будет ли существовать Олимпик
Олимпику недавно исполнилось 20 лет. Пока Гельзин не берется говорить, продолжит ли клуб существовать.
Мы пережили яркие эмоции. Я тоже играл, выходил с командой в высшую лигу. Пока не знаю, будет ли существовать клуб дальше. Возможно да. Возможно нет. Я подумаю,
– заявил президент дончан.
Гельзин не исключает, что подаст апелляцию на решение о его дисквалификации.
"Апелляция? Пока еще не знаю. Возможно. То, что сейчас происходит, терпеть сложно. Вся футбольная система в Украине прогнила с самого низа до самого верха", – резюмировал Гельзин.
Почему дисквалифицировали Гельзина
- 6 марта 2021 года в Киеве на стадионе "Динамо" состоялся поединок чемпионата Украины Олимпик – Шахтер.
- Матч омрачил скандал с отмененным голом Олимпика в первом тайме. Арбитр встречи Юрий Иванов принял довольно сомнительное решение и отменил гол Олимпика, воспользовавшись системой VAR.
- После игры Владислав Гельзин ворвался на послематчевый комментарий тренера Юрия Калитвинцева. В прямом эфире президент Олимпика нецензурно высказался о работе арбитра и руководителя Комитета арбитров Лучано Луче.
- В итоге Олимпику запретили играть на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Также, клуб оштрафовали на 500 тысяч гривен.