Владелец львовского "Руха" Григорий Козловский "побил горшки" с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Козловский якобы обиделся, что Суркис не вознаградил футболистов "Руха" за ничью в матче с "Шахтером".

"Динамо", которое 20 октября сыграет в Лиге чемпионов с "Ювентусом", просило "Рух" перенести матч 6-го тура УПЛ из Львова в Киев. "Рух" отказался пойти навстречу киевлянам. Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал детали недоразумения "Динамо" и "Руха".

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Суркис не вознаградил игроков "Руха"?

Денисов в эфире "Большого футбола" назвал две версии, почему "Рух" отказался провести матч с "Динамо" в Киеве.

"Наши источники во львовском клубе рассказали, что Игорь Суркис настойчиво просил Григория Козловского, чтобы матч состоялся не во Львове, а в Киеве. На что получил отказ. Версий отказа две. Первая. Григорий Козловский хотел провести матч со зрителями во Львове и делал для этого все возможное до последнего момента", – сказал Денисов.

По словам Денисова, вторая версия заключается в том, что Козловский обиделся на Суркиса, ведь президент "Динамо" не вознаградил игроков "Руха" за матч с "Шахтером".

23-го сентября львовяне в домашнем матче вырвали у "Шахтера" ничью.

Григорий Козловский обиделся на Игоря Суркиса за то, что тот не передал его команде денежный привет, когда "Рух" отобрал очки у "Шахтера". А когда Игорь Суркис через некоторое время был готов отблагодарить футболистов "Руха", но при этом предложил перенести матч в Киев – получил вежливый отказ Козловского,

– сказал Денисов.

Матч "Рух" – "Динамо" 18-го октября состоялся во Львове. "Динамо" одержало победу на классе со счетом 2:0. После 6 туров киевляне лидеры чемпионата. "Рух" занимает 13-е место.