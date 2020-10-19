Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал трансферные слухи вокруг киевского клуба.

Игорь Суркис в эфире "Профутбола" прокомментировал информацию об интересе к Линкольну. Пока трансфер осуществить не получится.

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"Люди, которые представляют наши интересы в Бразилии, нам предложили этот трансфер, и мы отреагировали на него. Но уже не успевали. Поэтому то, что пишут, что мы едва не купили его в последний трансферный день, – это не соответствует действительности. Но мы за ним следили. И смотрим. Но он мало играет. Молодой. У нас своих молодых хватает, которых надо растить", – сказал Суркис.

Трансферное окно для "Динамо"

В трансферное окно, которое сместилось в датах из-за пандемии, "Динамо" подписало соглашение с футболистом "Брайтона" Тудором Белуце.

Как свободный агент к киевлянам зимой присоединится украинский защитник Владимир Костевич.

Также "Динамо" вернуло из аренды в других клубах Жерсона Родригеса, Владислава Упряжи, Александра Тимчика и Богдана Леднева.

Кроме того, в" Динамо " в качестве свободного агента пришел бразилец Клейтон.