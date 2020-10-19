Власник львівського "Руху" Григорій Козловський "побив горщики" з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом. Козловський начебто образився, що Суркіс не винагородив футболістів "Руху" за нічию в матчі з "Шахтарем".

"Динамо", яке 20 жовтня зіграє у Лізі чемпіонів з "Ювентусом", просило "Рух" перенести матч 6-го туру УПЛ зі Львова у Київ. "Рух" відмовився піти назустріч киянам. Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів деталі непорозуміння "Динамо" й "Руху".

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Суркіс не винагородив гравців "Руху"?

Денисов в ефірі "Великого футболу" назвав дві версії, чому "Рух" відмовився провести матч з "Динамо" у Києві.

"Наші джерела у львівському клубі розповіли, що Ігор Суркіс наполегливо просив Григорія Козловського, щоб матч відбувся не у Львові, а в Києві. На що отримав відмову. Версій відмови дві. Перша. Григорій Козловський хотів провести матч з глядачами у Львові і робив для цього все можливе до останнього моменту", – сказав Денисов.

За словами Денисова, друга версія полягає в тому, що Козловський образився на Суркіса, адже президент "Динамо" не винагородив гравців "Руху" за матч з "Шахтарем".

23-го вересня львів'яни в домашньому матчі вирвали у "Шахтаря" нічию.

Григорій Козловський образився на Ігоря Суркіса за те, що той не передав його команді грошовий привіт, коли "Рух" відібрав очки у "Шахтаря". А коли Ігор Суркіс через деякий час був готовий віддячити футболістам "Руху", але при цьому запропонував перенести матч до Києва – отримав ввічливу відмову Козловського,

– сказав Денисов.

Матч "Рух" – "Динамо" 18-го жовтня відбувся у Львові. "Динамо" здобуло перемогу на класі з рахунком 2:0. Після 6 турів кияни лідери чемпіонату. "Рух" посідає 13-е місце.