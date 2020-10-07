"Динамо" предложило перенести матч против "Руха" из Львова в Киев – львовяне отказали
"Динамо" предложило "Руху" перенести матч 6-го тура из Львова в Киев. Львовяне категорически отказали киевлянам и хотят провести свой домашний поединок только на "Арене Львов".
Киевский клуб обратился к львовянам с такой просьбой, но услышал отказ. Киевляне сознательно выдвинули такое предложение, чтобы лучше подготовиться к поединку группового раунда Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом", сообщает "Динамомания".
Стоит прочитать: "Динамо" просит Кличко разрешить проводить матчи Лиги чемпионов со зрителями
Отказ львовян
Еврокубковый матч против туринцев состоится уже 20 октября, поэтому киевляне не хотели лишних переездов в другие города, которые ухудшили бы подготовку к матчу Лиги чемпионов. Но "Рух" не согласился на такое предложение.
Ранее перед матчем плей-офф квалификации Лиги чемпионов с бельгийским "Гентом", киевляне попросили "Минай" о переносе матча УПЛ в Киев и закарпатский клуб пошел на встречу киевлянам.
Добавим, что "Динамо" усилилось левым защитником "Леха" Владимиром Костевичем и опорным полузащитником "Брайтона" Тудором Белуце. Оба футболиста смогут дебютировать уже в ближайшем матче киевлян против львовского клуба.
-
У него отличный боксерский IQ и размер рук: Ломаченко раскрыл преимущества Лопесасегодня , 09:55
-
Гора мышц и убийственная мощность: Усик показал, как готовится к Чисоре – видео30 сентября , 19:52
-
Джошуа отправит Усика в нокаут: у Фьюри сравнили украинца с Али и дали неутешительный прогноз3 октября , 13:21