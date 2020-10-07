"Динамо" предложило "Руху" перенести матч 6-го тура из Львова в Киев. Львовяне категорически отказали киевлянам и хотят провести свой домашний поединок только на "Арене Львов".

Киевский клуб обратился к львовянам с такой просьбой, но услышал отказ. Киевляне сознательно выдвинули такое предложение, чтобы лучше подготовиться к поединку группового раунда Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом", сообщает "Динамомания".

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Отказ львовян

Еврокубковый матч против туринцев состоится уже 20 октября, поэтому киевляне не хотели лишних переездов в другие города, которые ухудшили бы подготовку к матчу Лиги чемпионов. Но "Рух" не согласился на такое предложение.

Матч "Рух" – "Динамо" состоится 17 октября в 17:00 на "Арене Львов".

Ранее перед матчем плей-офф квалификации Лиги чемпионов с бельгийским "Гентом", киевляне попросили "Минай" о переносе матча УПЛ в Киев и закарпатский клуб пошел на встречу киевлянам.

Добавим, что "Динамо" усилилось левым защитником "Леха" Владимиром Костевичем и опорным полузащитником "Брайтона" Тудором Белуце. Оба футболиста смогут дебютировать уже в ближайшем матче киевлян против львовского клуба.