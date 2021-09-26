Не в Украине: команда Джошуа назвала место реванша с Усиком

Александр Усик после победы над Энтони Джошуа выразил желание провести реванш с британцем в Украине. Но сторона Джошуа скептически настроена относительно поединка в Украине.

Бой снова состоится на территории Джошуа

Эдди Хирн, промоутер британского боксера, заявил, что реванш Усика и Джошуа вряд ли состоится в Украине.

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Промоутер предположил, что поединок вновь состоится в Великобритании.

Маловероятно, что реванш состоится в Украине. Не исключено, что это будет международная локация, но я думаю, что это будет Великобритания,

– сказал Хирн.

Детали реванша и сообщил менеджер Усика Александр Красюк. Он заявил, что боксеры не смогут провести промежуточные поединки, если Джошуа активирует опцию реванша.

"Да, у Джошуа есть право на использование опции реванша, немедленного реванша, уточню. По контракту никак нельзя провести промежуточный бой перед реваншем", – рассказал Красюк.

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