Бій знову відбудеться на території Джошуа

Едді Хірн, промоутер британського боксера, заявив, що реванш Усика та Джошуа навряд чи відбудеться в Україні.

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Промоутер припустив, що поєдинок знову відбудеться у Великій Британії.

Малоймовірно, що реванш відбудеться в Україні. Не виключено, що це буде міжнародна локація, але я думаю, що це буде Велика Британія,

– сказав Хірн.

Після поєдинку Усик заявив, що хоче провести реванш з Джошуа у Києві на НСК "Олімпійський".

Деталі реваншу повідомив і менеджер Усика – Олександр Красюк. Він заявив, що боксери не зможуть провести проміжні поєдинки, якщо Джошуа активує опцію реваншу.

"Так, у Джошуа є право на використання опції реваншу, негайного реваншу, уточню. За контрактом ніяк не можна провести проміжний бій перед реваншем", – розповів Красюк.

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