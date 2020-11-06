Не так я мечтал начать карьеру в Киеве: Костевич о неудачном дебюте в "Динамо" из-за травмы
Новичок киевского "Динамо" Владимир Костевич пополнил состав клуба, но до сих пор не сумел дебютировать из-за травмы. Защитник поделился, как происходит стадия восстановления после операции.
28-летний Владимир Костевич был прооперирован и около полгода не может примерить "сине-белую" футболку. О сложном дебют в киевском клубе рассказал сам футболист в своем Instagram-аккаунте.
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Как признался защитник, не о таком дебюте в "Динамо" он мечтал. Но отметил, что травмы - часть футбола, чтобы травмироваться, не нужно проводить много времени в команде, это происходит за доли секунды. Может случиться на одной из первых тренировок в новом клубе.
"Я был прооперирован и это только первый этап, дальше – настойчивый и тяжелый труд на пути к возвращению. Уверен, что этот опыт пойдет мне на пользу и я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться еще сильнее. Хочу поблагодарить всех за поддержку , которая дает мне силы и мотивирует в этот непростой период. До встречи на футбольных полях ", – написал Костевич.
Травма новичка "Динамо"
Игрок киевлян получил повреждение мениска и передней крестообразной связки колена.
29 октября киевский клуб сообщил, что Костевич перенесет операцию на передней крестообразной связке в Мюнхене уже 30 октября. Ориентировочный срок восстановления защитника – до шести месяцев.
Что известно о переходе Костевича в "Динамо"
- Этот трансфер стал возвращением Владимира в УПЛ. Ранее футболист выступал за львовские "Карпаты". Костевич за полгода до окончания соглашения подписал контракт с киевлянами.
- Польский клуб предлагал защитнику продлить соглашения, но после начала сотрудничества с агентом Шаблия украинец отказался от предложения поляков. Причиной этого стала заинтересованность со стороны киевлян. Он готов был бесплатно перейти в "Динамо" и в качестве свободного агента.
- Костевич стал первым новичком "Динамо" во главе нового наставника Мирчи Луческу.
- Боссы польского клуба были шокированы таким поступком украинского защитника. Поэтому решили отстранить Костевича от команды.
- 7 октября защитник официально пополнил расположение киевского клуба, где будет выступать с номером "21" на спине.
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