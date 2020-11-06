Новичок киевского "Динамо" Владимир Костевич пополнил состав клуба, но до сих пор не сумел дебютировать из-за травмы. Защитник поделился, как происходит стадия восстановления после операции.

28-летний Владимир Костевич был прооперирован и около полгода не может примерить "сине-белую" футболку. О сложном дебют в киевском клубе рассказал сам футболист в своем Instagram-аккаунте.

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Как признался защитник, не о таком дебюте в "Динамо" он мечтал. Но отметил, что травмы - часть футбола, чтобы травмироваться, не нужно проводить много времени в команде, это происходит за доли секунды. Может случиться на одной из первых тренировок в новом клубе.

"Я был прооперирован и это только первый этап, дальше – настойчивый и тяжелый труд на пути к возвращению. Уверен, что этот опыт пойдет мне на пользу и я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться еще сильнее. Хочу поблагодарить всех за поддержку , которая дает мне силы и мотивирует в этот непростой период. До встречи на футбольных полях ", – написал Костевич.

Травма новичка "Динамо"

Игрок киевлян получил повреждение мениска и передней крестообразной связки колена.

29 октября киевский клуб сообщил, что Костевич перенесет операцию на передней крестообразной связке в Мюнхене уже 30 октября. Ориентировочный срок восстановления защитника – до шести месяцев.

Что известно о переходе Костевича в "Динамо"