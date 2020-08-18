Українського захисника Володимира Костевича, який виступає за "Лех, відсторонили від команди через контракт з "Динамо". Футболіст відмовився від продовження угоди з польським клубом та вже підписав достроковий контракт з киянами.

Костевич мав право вести перемовини із третім клубом через те, що його контракт з "Лехом" закінчиться менше, ніж за пів року. Але футболіст не повідомив польський клуб про свої перемовини з киянами, такий вчинок у команді з Польщі порахували не надто коректним та вирішили відсторонити гравця від складу, повідомляє Poznan.wyborcz.

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Відсторонення Костевича

Підкреслимо, що після 6 місяців, за правилами ФІФА, гравець може розпочати переговори і підписати угоду з новим клубом.

Раніше повідомлялось, що польський клуб запропонував захиснику продовжити контракт, але після початку співпраці з агентом Шаблієм українець відмовився від пропозиції поляків.

Костевич вже не поїхав з командою на кубковий матч. Додамо, що договір з киянами розрахований на 3 роки та набуде чинності 1 січня 2021 року, коли у футболіста завершиться контракт з "Лехом".