Новачок київського "Динамо" Володимир Костевич поповнив склад клубу, але ще досі не зумів дебютувати через травму. Захисник поділився, як відбувається стадія відновлення після операції.

28-річний Володимир Костевич був прооперований та близько пів року не може приміряти "синьо-білу" футболку. Про складний дебют у київському клубі розповів сам футболіст у своєму Instagram-акаунті.

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Як зізнався захисник, не про такий дебют у "Динамо" він мрія. Але зазначив, що травми – частина футболу, щоб травмуватись, не потрібно провести багато часу в команді, це стається за долі секунди. Може трапитись на одному з перших тренувань в новому клубі.

"Я був прооперований і це тільки перший етап, далі — наполеглива і важка праця на шляху до повернення. Впевнений, що цей досвід піде мені на користь і я зроблю все, що в моїх силах, щоб повернутись ще сильнішим. Хочу подякувати всім за підтримку, яка дає мені сили і мотивує в цей непростий період. До зустрічі на футбольних полях", – написав Костевич.

Травма новачка "Динамо"

Гравець киян отримав пошкодження меніска і передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

29 жовтня київський клуб повідомив, що Костевич перенесе операцію на передній хрестоподібній зв’язці у Мюнхені вже 30 жовтня. Орієнтовний термін відновлення захисника – до шести місяців.

Що відомо про перехід Костевича у "Динамо"