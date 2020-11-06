Не так я мріяв розпочати кар'єру в Києві: Костевич про невдалий дебют в "Динамо" через травму
Новачок київського "Динамо" Володимир Костевич поповнив склад клубу, але ще досі не зумів дебютувати через травму. Захисник поділився, як відбувається стадія відновлення після операції.
28-річний Володимир Костевич був прооперований та близько пів року не може приміряти "синьо-білу" футболку. Про складний дебют у київському клубі розповів сам футболіст у своєму Instagram-акаунті.
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Як зізнався захисник, не про такий дебют у "Динамо" він мрія. Але зазначив, що травми – частина футболу, щоб травмуватись, не потрібно провести багато часу в команді, це стається за долі секунди. Може трапитись на одному з перших тренувань в новому клубі.
"Я був прооперований і це тільки перший етап, далі — наполеглива і важка праця на шляху до повернення. Впевнений, що цей досвід піде мені на користь і я зроблю все, що в моїх силах, щоб повернутись ще сильнішим. Хочу подякувати всім за підтримку, яка дає мені сили і мотивує в цей непростий період. До зустрічі на футбольних полях", – написав Костевич.
Травма новачка "Динамо"
Гравець киян отримав пошкодження меніска і передньої хрестоподібної зв'язки коліна.
29 жовтня київський клуб повідомив, що Костевич перенесе операцію на передній хрестоподібній зв’язці у Мюнхені вже 30 жовтня. Орієнтовний термін відновлення захисника – до шести місяців.
Що відомо про перехід Костевича у "Динамо"
- Цей трансфер став поверненням Володимира в УПЛ. Раніше футболіст виступав за львівські "Карпати". Костевич за пів року до закінчення угоди підписав контракт із киянами.
- Польський клуб пропонував захиснику продовжити угоди, але після початку співпраці з агентом Шаблієм українець відмовився від пропозиції поляків. Причиною цього стала зацікавленість зі сторони киян. Він готовий був безкоштовно перейти в "Динамо" і в якості вільного агента.
- Костевич став першим новачком "Динамо" на чолі нового наставника Мірчі Луческу.
- Боси польського клубу були шоковані таким вчинком українського захисника. Тому вирішили відсторонити Костевича від команди.
- 7 жовтня захисник офіційно поповнив розташування київського клубу, де буде виступати із "21" номером на спині.
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