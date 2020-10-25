Футболист киевского "Динамо" Владимир Костевич не поможет своей команде до конца 2020 года. Футболист получил травму после перехода в "Динамо".

Как сообщает "Динамо", предварительный диагноз Костевича – повреждение мениска и передней крестообразной связки колена.

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Сообщается, что 26 октября Костевич отправится в Мюнхен (Германия) для проведения артроскопической операции.

После этой процедуры станет известен окончательный диагноз и сроки восстановления футболиста.

Tribuna.com сообщала, что Костевич может пропустить из-за травмы от нескольких месяцев до пол года.

Костевич перешел в "Динамо": главное

Костевич присоединился к "Динамо" 6 октября 2020 года, подписав контракт на 3 года. Переход из польского "Леха" сопровождался скандалом.

Защитник подписал с "Динамо" предварительный контракт за пол года до завершения действующего соглашения с "Лехом". Следовательно, Владимир покидал "Лех" бесплатно.

Из-за метода, который Костевич выбрал, чтобы покинуть "Лех", польский клуб решил не выпускать украинца на матчи.

Что интересно, в украинской прессе сообщалось, что наставник "Динамо" Мирча Луческу не рассчитывает на Костевича. Трансфер вроде бы пролоббировал агент футболиста Вадим Шаблий.