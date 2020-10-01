Друга ракетка України Даяна Ястремська (WTA №28) розповіла, чому припинила співпрацю із Сашою Баіним. Українка просто не зійшлась характером з фахівцем.

На початку вересня 20-річна тенісистка оголосила про припинення роботи з Баіним. Даяна пояснила, чому прийняла рішення змінити наставника у коментарі для БТУ.

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Причина припинення роботи

За словами тенісистки, вони не зійшлись характерами через те, що дивляться трохи у різних напрямах в житті. Вона відзначила, що це був хороший досвід роботи для обох сторін.

Тенісистка на Ролан Гаррос виступала під керівництвом тимчасового наставника – Жерара Сольве. Його порекомендував агент Стефан Гуров, який працює у команді Даяни Ястремської. Друга ракетка України заявилась, що не буде поспішати у призначенні нового наставника. 20-річна тенісистка планувала відвідувати турніри у компанії мами.

Майбутні плани на сезон тенісистка не розкрила. Вона не знає, де точно братиме участь у турнірах. Вона рада, що зіграла у двох турнірах Grand Slam.

Конфлікт тенісистки з тренером

Після поразки Ястремської від Наомі Осаки в 1/8 фіналу турніру Western & Southern Open, Баін привітав японку з перемогою, яку тренував у минулому. Але ці слова не сподобались Ястремській.

"Я завжди думала, що залишаюся у твоїх очах найкращим гравцем на корті, навіть якщо я програю", – написала ображена українка.

Наставник не обійшов осторонь слова українки та відповів. Він написав, що в цей день Осака була кращою, тому наступного разу їм потрібно максимум, щоб переграти японську тенісистку.

Раніше українці приписували роман із своїм тренером, але спортсменка спростувала всіх чутки. За словами дівчини, вона серйозно ставиться до роботи, тому ніколи не мала ніяких романів з людьми з її команди