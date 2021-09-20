Не смогу смотреть в зеркало, – Кличко рассказал, как отказался сменить гражданство

Владимир Кличко рассказал, были ли у него предложения от других стран. Украинский боксер никогда даже не думал менять гражданство.

"Как украинцы это воспримут"

45-летний Владимир Кличко вспомнил официальные предложения других стран принять их гражданство. Боксер не видел смысла что-то менять.

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Спортсмен не смог бы сам себе простить, если бы изменил украинскому гражданству: "были официальные предложения, подписанные руководителями партий, городов, официальные письма с "Примите гражданство". Мое мнение: что изменится в моей жизни? Совсем ничего. У меня было, признаюсь, два гражданства – советское много лет назад и украинское.

Тут я повторю уже сказанное: "не спрашивай, что может страна сделать для тебя, а что ты можешь сделать для страны". Если я откажусь от украинского гражданства, как это будет отражаться на моей стране и на украинцах? Как они это воспримут? Я не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю,

– заявил Владимир.

Владимир Кличко – легенда бокса