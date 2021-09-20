"Как украинцы это воспримут"
45-летний Владимир Кличко вспомнил официальные предложения других стран принять их гражданство. Боксер не видел смысла что-то менять.
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Спортсмен не смог бы сам себе простить, если бы изменил украинскому гражданству: "были официальные предложения, подписанные руководителями партий, городов, официальные письма с "Примите гражданство". Мое мнение: что изменится в моей жизни? Совсем ничего. У меня было, признаюсь, два гражданства – советское много лет назад и украинское.
Тут я повторю уже сказанное: "не спрашивай, что может страна сделать для тебя, а что ты можешь сделать для страны". Если я откажусь от украинского гражданства, как это будет отражаться на моей стране и на украинцах? Как они это воспримут? Я не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю,
– заявил Владимир.
Владимир Кличко – легенда бокса
- Владимир Кличко стал настоящим символом Украины и легендой бокса. Кличко-младший принес нашей стране олимпийское "золото" в 1996 году. За свою карьеру победил 23 боксера за титул чемпиона мира в тяжелом весе, что является лучшим показателем в истории бокса.
- В 2017 году украинец завершил карьеру боксера. Его последним поединком стал бой против Энтони Джошуа, в котором Владимир проиграл.
- Недавно боксер из Украины начал намекать на свое возвращение на ринг. У Кличко-старшего еще есть два незавершенных дела – взять реванш у Тайсона Фьюри и стать старейшим чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана.
- Владимир активно поддерживает свою отличную физическую форму.
- Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс анонсировал бой против Кличко-младшего. Однако его заявление осталось лишь на словах. Скорее всего, что это была очередная провокация со стороны американского боксера.