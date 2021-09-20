"Як українці це сприймуть"

45-річний Володимир Кличко пригадав офіційні пропозиції інших країн прийняти їх громадянство. Боксер не бачив змісту щось змінювати.

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Спортсмен не зміг би сам собі пробачити, якби зрадив українському громадянству: "Були офіційні пропозиції, підписані керівниками партій, міст, офіційні листи з "Прийміть громадянство". Моя думка: що зміниться в моєму житті? Зовсім нічого. У мене було, зізнаюся, два громадянства – радянське багато років назад і українське.

Тут я повторю вже сказане: "Не питай, що може країна зробити для тебе, а що ти можеш зробити для країни". Якщо я відмовлюся від українського громадянства, як це буде відбиватися на моїй країні і на українцях? Як вони це сприймуть? Я не зможу дивитися у дзеркало, якщо це зроблю,

– заявив Володимир.

Володимир Кличко – легенда боксу