"Як українці це сприймуть"
45-річний Володимир Кличко пригадав офіційні пропозиції інших країн прийняти їх громадянство. Боксер не бачив змісту щось змінювати.
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Спортсмен не зміг би сам собі пробачити, якби зрадив українському громадянству: "Були офіційні пропозиції, підписані керівниками партій, міст, офіційні листи з "Прийміть громадянство". Моя думка: що зміниться в моєму житті? Зовсім нічого. У мене було, зізнаюся, два громадянства – радянське багато років назад і українське.
Тут я повторю вже сказане: "Не питай, що може країна зробити для тебе, а що ти можеш зробити для країни". Якщо я відмовлюся від українського громадянства, як це буде відбиватися на моїй країні і на українцях? Як вони це сприймуть? Я не зможу дивитися у дзеркало, якщо це зроблю,
– заявив Володимир.
Володимир Кличко – легенда боксу
- Володимир Кличко став справжнім символом України та легендою боксу. Кличко-молодший приніс нашій країни олімпійське "золото" у 1996 році. За свою кар'єру переміг 23 боксерів за титул чемпіона світу у важкій вазі, що є найкращим показником в історії боксу.
- У 2017 році українець завершив кар'єру боксера. Його останнім поєдинком став бій проти Ентоні Джошуа, у якому Володимир програв.
- Нещодавно боксер із України почав натякати на своє повернення на ринг. У Кличка-старшого ще є дві незавершені справи – взяти реванш у Тайсона Ф'юрі та стати найстарішим чемпіоном світу, побивши рекорд Джорджа Формана.
- Володимир активно підтримує свою відмінну фізичну форму.
- Колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс анонсував бій проти Кличка-молодшого. Однак його заява залишилась лише на словах. Швидше за все, що це була чергова провокація зі сторони американського боксера.