"Реал" неожиданно дома проиграл "Кадис" перед матчем против "Шахтера" в Лиге чемпионов: видео
Мадридский "Реал" потерпел первое поражение в чемпионате Испании. Команда дома уступила "Кадис".
Реал – Кадис 0: 1
Гол: Лосано, 16
"Реал" не слишком удачно начал этот матч. Уже в дебюте встречи Негредо мог открывать счет, и лишь невероятный прыжок Рамоса спас "сливочных" от пропущенного гола – он достал мяч, который катился уже в пустые ворота.
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Всего в этом матче за "Реал" мог дебютировать Андрей Лунин. Однако главный тренер Зинедин Зидан доверил место в стартовом составе Тибо Куртуа. Хотя перед тем была информация, что голкипер получил повреждение в расположении сборной Бельгии. Лунин же не попал даже в заявку на игру.
Единственный гол в матче был забит на 16-й минуте. Лосано получил пас в штрафную и перебросил мяч над Куртуа, который вышел на перехват.
"Реал" же по игре не показал, в результате чего команда может сравнять счет на табло. Однако однажды после удара Бензема мяч попал в перекладину ворот.
Видеообзор матча Реал – Кадис
"Реал" проигрывает и подпускает к себе преследователей. В турнирной таблице четырехвластие. Сразу по 10 очков набрали "Реал" и "Кадис", а также "Гранада" и "Хетафе".
Уже в среду, 21 октября, "Реал" в Мадриде примет донецкий "Шахтер" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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