Не надо искать измену, – министр спорта об отказе Баюл от украинского гражданства

Фигуристка Оксана Баюл накануне 30-летия независимости государства отказалась от украинского гражданства. Она заявила, что умрет американкой. Министр молодежи и спорта заявил, что ничего чрезвычайного в этом нет.

Об этом Вадим Гутцайт рассказал в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. Он считает, что к миграции спортсменов стоит относиться проще.

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"Она выиграла Олимпийские игры в 1994 году и уехала в США. Ей 27 лет. Кто-то отказывается, кто-то приезжает к нам. Надо проще смотреть и не искать измену. Это ее личное дело", – заверил министр.

. Оксана Баюл – олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Она стала первой украинкой, которая завоевала медаль на соревнованиях, представляя уже независимую Украину.

Что она сделала для Украины после 27 лет? Она выиграла Олимпийские игры, мы чтим ее. Она великая украинская спортсменка, но потом она выбрала другую страну,

– добавил Гутцайт.

По его словам, есть спортсмены, которые выбирают другую страну. Однако есть и патриоты своего государства.

"Ольге Харлан предлагают миллионы долларов за то, чтобы она уехала из Украины, но она остается. Почему об этом никто не говорит? Есть патриоты, а есть люди, которые выбирают другой путь. Это нормальная жизнь", – подытожил министр.

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