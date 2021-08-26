За полгода спортсменка уже начала считать дни до начала соревнований. Впрочем, перед началом она перегорела. Об этом в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Интересно Олимпийские игры и психическое здоровье: чем жертвуют спортсмены для победы – яркие примеры

"Мы сделали все условия. Она лично просила Министерство, Олимпийский комитет, чтобы с ней поехал психолог", – отметил он.

И добавил, что специалист, который много времени работает с Харлан, прилетел на Олимпиаду. И был рядом с ней в Токио.

Гутцайт: Она уже была не та Ольга Харлан

Вадим Гутцайт отметил, что на Олимпийских играх-2020 фехтовальщица была одной из лучших спортсменок по результатам последних 10 лет независимой Украины. Это и обусловило слишком сильное давление на нее.

Он вспомнил, что за полгода она уже начала считать дни до начала соревнований. Впрочем, это сыграло непростую вещь, и Харлан перегорела. За 2 месяца до Олимпиады спортсменка откровенно рассказала, что плохо спит по ночам.

Я понял, что что-то не так. И уже потом на Олимпийских играх я увидел, что когда она начала свой день на соревнованиях, то это уже была не та Ольга Харлан. Потому что не чувствовала ни дистанцию, ни скорость, ни соперника, который перед ней,

– пояснил министр.

По его словам, 2020 год был для Харлан не слишком успешным. В 2019 году она победила на Чемпионате мира. Зато в следующем году она участвовала только в одном международном соревновании, где выступила неудачно. И это еще добавило ей неуверенности.

Неудачное выступление Харлан на Олимпиаде-2020: что известно