За полгода спортсменка уже начала считать дни до начала соревнований. Впрочем, перед началом она перегорела. Об этом в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
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"Мы сделали все условия. Она лично просила Министерство, Олимпийский комитет, чтобы с ней поехал психолог", – отметил он.
И добавил, что специалист, который много времени работает с Харлан, прилетел на Олимпиаду. И был рядом с ней в Токио.
Гутцайт: Она уже была не та Ольга Харлан
Вадим Гутцайт отметил, что на Олимпийских играх-2020 фехтовальщица была одной из лучших спортсменок по результатам последних 10 лет независимой Украины. Это и обусловило слишком сильное давление на нее.
Он вспомнил, что за полгода она уже начала считать дни до начала соревнований. Впрочем, это сыграло непростую вещь, и Харлан перегорела. За 2 месяца до Олимпиады спортсменка откровенно рассказала, что плохо спит по ночам.
Я понял, что что-то не так. И уже потом на Олимпийских играх я увидел, что когда она начала свой день на соревнованиях, то это уже была не та Ольга Харлан. Потому что не чувствовала ни дистанцию, ни скорость, ни соперника, который перед ней,
– пояснил министр.
По его словам, 2020 год был для Харлан не слишком успешным. В 2019 году она победила на Чемпионате мира. Зато в следующем году она участвовала только в одном международном соревновании, где выступила неудачно. И это еще добавило ей неуверенности.
Неудачное выступление Харлан на Олимпиаде-2020: что известно
- Украинская саблистка Ольга Харлан проиграла свой первый поединок на Олимпиаде в Токио, прекратив борьбу за медали. Спортсменка уступила уступила китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15.
- Сразу после поражения она в инстаграме опубликовала пост, в котором отметила, что устала и почувствовала себя слабой.
- Спортсменка назвала Олимпийские игры-2020 "экзаменом, который она провалила". Также она объявила, что берет паузу, чтобы немного пожить без фехтования.