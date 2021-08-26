Про це Вадим Гутцайт розповів в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. Він вважає, що до міграції спортсменів варто ставитись простіше.
До теми Харлан просила, щоб з нею на Олімпіаду поїхав психолог, – міністр Гутцайт
"Вона виграла олімпійські ігри у 1994 році і поїхала у США. Вона 27 років там. Хтось відмовляється, хтось приїжджає до нас. Це життя. Треба простіше дивитись і не шукати зраду. Це її особиста справа", – запевнив міністр.
Що вона зробила для України після 27 років? Вона виграла Олімпійські ігри, ми шануємо її. Вона велика українська спортсменка, але потім вона обрала іншу країну,
– додав Гутцайт.
За його словами, є спортсмени, які обирають іншу країну. Однак є й патріоти своєї держави.
"Ользі Харлан пропонують мільйони доларів за те, щоб вона поїхала з України, але вона залишається. Чому про це ніхто не говорить? Є патріоти, а є люди, які обирають інший шлях. Це нормальне життя", – підсумував міністр.
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