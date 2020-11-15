Не может отвести взгляд: Лопес продолжает наслаждаться победой над Ломаченко
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес несколько раз в день вместе с семьей пересматривает поединок против Василия Ломаченко. Американская сторона не перестает получать удовольствие от этой победы над украинцем.
В ночь с 17 на 18 октября Василий Ломаченко остановился в шаге от желанного звания абсолютного чемпиона мира. Семья победителя боя Лопеса продолжает просматривать видео боя с боксером из Украины. Об этом рассказал Лопес в эфире подкаста Fight Disciples.
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"Мой отец наслаждается этим моментом. Я разделяю его чувства. 18 сложных лет упорной работы, когда нас серьезно не признавали, но теперь мы получили возможность доказать свою силу. И мои кулаки сделали это", – заявил Теофимо.
По словам американца, его отец отдыхает дома, пересматривая ежедневно бой с Ломаченко. Это происходит по 2 раза в день. Отец очень радуется и ждет 2021 года, чтобы узнать, кто будет следующим соперником.
Ломаченко – Лопес: главное
- Бой прошел все 12 раундов, но по судейским запискам победу одержал американец. От Ломаченко ожидали куда лучшего бокса на ринге, но украинец выглядел на удивление очень блекло.
- Василий проиграл все три своих чемпионских пояса. В контракте боя не был прописан пункт с реваншем. Выйдут ли боксеры снова на один ринг будет зависеть исключительно от желания самих спортсменов.
- Оба боксера были прооперированы после скандального поединка.
- Трое судей решили, что победил Лопес, но оценки существенно отличались. Особенно всех поразила судья-женщина Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й.
- Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим преимуществом Лопесу. Впоследствии менеджер Василия Эгис Климас заявил, что Ледерман больше никогда не будет судить поединки с участием его боксеров.
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