Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес несколько раз в день вместе с семьей пересматривает поединок против Василия Ломаченко. Американская сторона не перестает получать удовольствие от этой победы над украинцем.

В ночь с 17 на 18 октября Василий Ломаченко остановился в шаге от желанного звания абсолютного чемпиона мира. Семья победителя боя Лопеса продолжает просматривать видео боя с боксером из Украины. Об этом рассказал Лопес в эфире подкаста Fight Disciples.

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"Мой отец наслаждается этим моментом. Я разделяю его чувства. 18 сложных лет упорной работы, когда нас серьезно не признавали, но теперь мы получили возможность доказать свою силу. И мои кулаки сделали это", – заявил Теофимо.

По словам американца, его отец отдыхает дома, пересматривая ежедневно бой с Ломаченко. Это происходит по 2 раза в день. Отец очень радуется и ждет 2021 года, чтобы узнать, кто будет следующим соперником.

Ломаченко – Лопес: главное