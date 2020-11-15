Не може відвести погляд: Лопес продовжує насолоджуватись перемогою над Ломаченком
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес декілька разів на день разом зі сім'єю передивляється поєдинок проти Василя Ломаченка. Американська сторона не перестає отримувати задоволення від цієї звитяги над українцем.
У ніч з 17 на 18 жовтня Василь Ломаченко зупинився за крок до омріяного звання абсолютного чемпіона світу. Сім'я переможця бою Лопеса продовжує переглядати відео бою з боксером з України. Про це розповів Лопес у ефірі подкасту Fight Disciples.
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"Мій батько насолоджується цим моментом. Я поділяю його почуття. 18 складних років наполегливої роботи, коли нас серйозно не визнавали, але тепер ми отримали можливість довести свою силу. І мої кулаки зробили це", – заявив Теофімо.
За словами американця, його батько відпочиває вдома, передивляючись щодня бій з Ломаченком. Це відбувається по 2 рази на день. Батько дуже радіє та чекає 2021 року, щоб дізнатись, хто буде наступним суперником.
Ломаченко – Лопес: головне
- Бій відбувся всі 12 раундів, але за суддівськими записками перемогу здобув американець. Від Ломаченка очікували куди кращого боксу на ринзі, але українець виглядав на диво дуже блякло.
- Василь програв всі три свої чемпіонські пояси. У контракті бою не був прописаний пункт із реваншем. Чи вийдуть боксери знову на один ринг буде залежати виключно від бажання самих спортсменів.
- Обидва боксери були прооперовані після скандального поєдинку.
- Троє суддів вирішили, що переміг Лопес, але оцінки істотно відрізнялися. Особливо всіх вразила суддя-жінка Джулі Ледерман, яка виставила 119:109. На її думку, Теофімо виграв 11 раундів, а Василь – тільки один, 11-й.
- Багато експертів обурилися таким підходом, не кажучи про команду Ломаченка. А 88-річний промоутер Боб Арум повідомив, що особисто він віддав "вікторію" з невеликою перевагою Лопесу. Згодом менеджер Василя Егіс Клімас заявив, що Ледерман більше ніколи не буде судити поєдинки за участю його боксерів.
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