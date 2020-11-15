Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес декілька разів на день разом зі сім'єю передивляється поєдинок проти Василя Ломаченка. Американська сторона не перестає отримувати задоволення від цієї звитяги над українцем.

У ніч з 17 на 18 жовтня Василь Ломаченко зупинився за крок до омріяного звання абсолютного чемпіона світу. Сім'я переможця бою Лопеса продовжує переглядати відео бою з боксером з України. Про це розповів Лопес у ефірі подкасту Fight Disciples.

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"Мій батько насолоджується цим моментом. Я поділяю його почуття. 18 складних років наполегливої роботи, коли нас серйозно не визнавали, але тепер ми отримали можливість довести свою силу. І мої кулаки зробили це", – заявив Теофімо.

За словами американця, його батько відпочиває вдома, передивляючись щодня бій з Ломаченком. Це відбувається по 2 рази на день. Батько дуже радіє та чекає 2021 року, щоб дізнатись, хто буде наступним суперником.

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