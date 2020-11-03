Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг лучших боксеров современности. Александр Усик занимает 2-е место в супертяжелом весе, а вот Василий Ломаченко после поражения от Лопеса спустился на 3-ю строчку.

После последних поединков, которые оказались для Усика и Ломаченко совершенно противоположными, улучшил позицию только Александр. Победа над Дереком Чисорой позволила украинскому супертяжу закрепиться на второй строчке и приблизиться к Тревору Брайану, сообщает WBA.

Вот так: Как казак, который просто вышел покуражиться: Усик о победе над Чисорой

Обновленный рейтинг

Рейтинг в весовой категории Ломаченко возглавил Роландо Ромеро, второе место у Роберта Истер-младшего. Сразу за спиной украинца в списке находится Хорхе Линарес. Пятерку лидеров замкнул Джексон Маринес.

По рейтингу супертяжей, то первую и вторую позицию занимают Тревор Брайан и Александр Усик соответственно.

На почетном третьем месте расположился Деонтей Уайлдер. Четвертое место занял Луис Ортис, а топ-5 замкнул Энди Руис-младший.

Ломаченко – Лопес: главное

Первым среди украинцев на ринг вышел Василий Ломаченко. Его соперником стал грозный американец Теофимо Лопес. Интрига перед боем была очень высокой благодаря одиозным высказываниям тренера боксера из Америки и самого Теофимо.

На ринге украинский боксер не слишком активно себя проявлял, а вот Лопес был готов мощно пробивать по корпусу Василия. В итоге бой продлился все 12 раундов. Победу одержал американец единогласным решением судей. После боя разгорелся настоящий скандал вокруг записок одного из судей.

Все трое судей решили, что победил Лопес, однако их оценки существенно отличались. Особенно всех поразила судья женщина Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й.

Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим перевесом Лопесу.

Усик – Чисора: главное о победе

Бой продлился все 12 раундов. Украинец мощнее выглядел на ринге и получил заслуженную победу по решению судей – 117:112, 115:113, 115:113.

После этого поединка Александр должен встретиться с Энтони Джошуа – чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик – официальный претендент по линии WBO. К слову, Джошуа посетил бой Усика.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт после поединка резко обвинил команду Чисоры. Якобы они давали не правильные указания Дереку, которые привели к его поражению.