Голуб: Посоветовался с Александром Усиком

Голуб и Беринчик вместе выступали за сборную Украины по боксу. По словам тренера, после победы против Патрицио Лопеса боксер предложил ему сотрудничество.

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Егор Голуб не сразу согласился работать с Беринчиком, ведь не имел опыта. Денис – до сих пор единственный профессиональный боксер у Голуба.

Денис пришел ко мне на работу и предложил с ним работать. Он сказал, что остался без тренера. Я ответил, что мне нужно время, чтобы подумать. Опыта у меня было очень мало как для тренера и тем более сразу "подписываться" под 12-раундовый бой... Профессиональный бокс, в котором я мало что понимаю. Потому что любительский и профессиональный бокс – это два разных вида спорта,

– сказал Егор.

Тренер рассказал, что советовался с Александром Усиком и решил не бросать Беринчика в беде, ведь Денис – его друг.

"Я попросил время подумать, посоветовался с Александром Усиком. И на меня давило то, что я не мог отказать другу. Оставить его самого в беде, можно так сказать. Сказал: "Давай попробуем!", – резюмировал Голуб.

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Под руководством Голуба 33-летний Беринчик выиграл 4 подряд поединка, защитив пояс WBO International. В предыдущем бою Денис одолел Ису Чаниева.

Также Егор Голуб готовил Дениса к бою на голых кулаках против Артема Лобова, который состоялся летом 2021 года. Украинец одержал эффектную победу.

Полную версию интервью Егора Голуба о том, почему он завершил карьеру боксера в любителях, кто привел сборную Украины по боксу к победам на Олимпийских играх 2012, какую оценку получил Денис Беринчик за бой против Исы Чаниева и какие шансы у Александра Усика в реванше против Энтони Джошуа читайте в эксклюзивном интервью 24 каналу.