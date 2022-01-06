Голуб: Порадився з Олександром Усиком

Голуб і Берінчик разом виступали за збірну України з боксу. За словами тренера, після перемоги проти Патріціо Лопеса боксер запропонував йому співпрацю.

До теми Дуже хочеться здобути пояс для нашої країни, – тренер Голуб про титульний бій Берінчика

Єгор Голуб не відразу погодився працювати з Берінчиком, адже не мав досвіду. Денис – досі єдиний професійний боксер у Голуба.

Денис прийшов до мене на роботу і запропонував з ним працювати. Він сказав, що залишився без тренера. Я відповів, що мені потрібен час, щоб подумати. Досвіду в мене було дуже мало як для тренера і тим паче відразу "підписуватися" під 12-раундовий бій… Професійний бокс, в якому я мало що розумію. Тому що любительський і професійний бокс – це два різних види спорту,

– сказав Єгор.

Тренер розповів, що радився з Олександром Усиком і вирішив не кидати Берінчика в біді, адже Денис – його друг.

"Я попросив час подумати, порадився з Олександром Усиком. І на мене тиснуло те, що я не міг відмовити другу. Залишити його самого у біді, можна так сказати. Сказав: "Давай попробуємо!", – резюмував Голуб.

Це цікаво Люди випили 50 грам і героя вмикають, – тренер про вуличні бійки Берінчика

Під керівництвом Голуба 33-річний Берінчик виграв 4 поспіль поєдинки, захистивши пояс WBO International. У попередньому бою Денис здолав Ісу Чанієва.

Також Єгор Голуб готував Дениса до бою на голих кулаках проти Артема Лобова, який відбувся влітку 2021 року. Українець здобув ефектну перемогу.

Повну версію інтерв'ю Єгора Голуба про те, чому він завершив кар'єру боксера в любителях, хто привів збірну України з боксу до перемог на Олімпійських іграх 2012, яку оцінку отримав Денис Берінчик за бій проти Іси Чанієва та які шанси в Олександра Усика в реванші проти Ентоні Джошуа читайте в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.