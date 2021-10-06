Не миллионы, а десятки миллионов, – журналист о заработке Усика в случае победы
Источник:24 канал
В боксерской карьере Александра Усика возможно изменится заработок. Его чемпионство может повысить гонорары и повлиять на новое перераспределение денег.
Об этом в эфире 24 канала сообщил спортивный журналист и комментатор Дмитрий Лазуткин. По его словам, украинский боксер получил за поединок с Энтони Джошуа чуть больше 3 миллионов фунтов, а Джошуа же 15 миллионов фунтов.
К теме Динамическая цифра, – промоутер Усика раскрыл подробности гонорара украинца за бой с Джошуа
Усик может заработать большие деньги
Журналист считает, что Александр Усик как чемпион может зарабатывать гораздо больше. В бою Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри 30 миллионов долларов получит именно Фьюри.
Александр Усик может претендовать на примерно такие суммы. Речь пойдет не о миллионах, а десятках миллионов. Это по крайней мере в ближайшей перспективе, если Усик одолеет Джошуа.
Журналист отметил, что каждая организация имеет устойчивые правила ведения боев. Речь идет о прописывании авансов. "Объединив поединок с победителем пары Усик получит очень классные заработки", – отметил Лазуткин.
Лазуткин о дате реванша Усика и Джошуа: смотрите видео
Журналист: Бокс – прежде всего бизнес
По мнению журналиста, профессиональный бокс это не только спорт, а прежде всего – бизнес для менеджеров и промоутеров.
Это история больше о деньгах, чем о титулах, знаках отличия и статусе. В Великобритании пока что более понятно, как максимально заработать эти деньги, потому что это реванш. Для британцев – это поединок местного любимца,
– рассказал медийщик.
Если же говорить о финансовой составляющей реванша, то, по словам Лазуткина, проводить поединок на НСК "Олимпийский" в Украине вполне выгодно. "Вполне реально заполнить даже довольно дешевыми билетами в теплое время года", – предположил журналист.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- Александр Усик 25 сентября в Лондоне выиграл у Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе.
- Джошуа уже активировал опцию о реванше с Усиком, которая была предусмотрена контрактом. Усик захотел провести бой в Киеве на НСК "Олимпийский".
- Эдди Хирн, промоутер Джошуа, сперва заявил, что реванш вряд ли состоится в Украине. Он отметил, что 2 бой снова будет в Великобритании.
- Позже промоутер добавил, что с организацией реванша Усик – Джошуа в Киеве "нет проблем".