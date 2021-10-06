Об этом в эфире 24 канала сообщил спортивный журналист и комментатор Дмитрий Лазуткин. По его словам, украинский боксер получил за поединок с Энтони Джошуа чуть больше 3 миллионов фунтов, а Джошуа же 15 миллионов фунтов.

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Усик может заработать большие деньги

Журналист считает, что Александр Усик как чемпион может зарабатывать гораздо больше. В бою Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри 30 миллионов долларов получит именно Фьюри.

Александр Усик может претендовать на примерно такие суммы. Речь пойдет не о миллионах, а десятках миллионов. Это по крайней мере в ближайшей перспективе, если Усик одолеет Джошуа. Дмитрий Лазуткин Спортивный журналист

Журналист отметил, что каждая организация имеет устойчивые правила ведения боев. Речь идет о прописывании авансов. "Объединив поединок с победителем пары Усик получит очень классные заработки", – отметил Лазуткин.

Лазуткин о дате реванша Усика и Джошуа: смотрите видео

Журналист: Бокс – прежде всего бизнес

По мнению журналиста, профессиональный бокс это не только спорт, а прежде всего – бизнес для менеджеров и промоутеров.

Это история больше о деньгах, чем о титулах, знаках отличия и статусе. В Великобритании пока что более понятно, как максимально заработать эти деньги, потому что это реванш. Для британцев – это поединок местного любимца,

– рассказал медийщик.

Если же говорить о финансовой составляющей реванша, то, по словам Лазуткина, проводить поединок на НСК "Олимпийский" в Украине вполне выгодно. "Вполне реально заполнить даже довольно дешевыми билетами в теплое время года", – предположил журналист.

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