Про це в ефірі 24 каналу повідомив спортивний журналіст і коментатор Дмитро Лазуткін. За його словами, український боксер отримав за поєдинок з Ентоні Джошуа трохи більше ніж 3 мільйонів фунтів, а Джошуа ж натомість мав 15 мільйонів фунтів.

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Усик може заробити великі гроші

Журналіст вважає, що Олександр Усик як чемпіон може заробляти набагато більше. У бої Деонтея Уайлдера й Тайсона Ф'юрі 30 мільйонів доларів отримає саме Ф'юрі.

Олександр Усик може претендувати на приблизно такі суми. Мовитиметься не про мільйони, а десятки мільйонів. Це принаймні у найближчій перспективі, якщо Усик здолає Джошуа. Дмитро Лазуткін Спортивний журналіст

Журналіст наголосив на тому, що кожна організація має сталі правила щодо ведення боїв. Мовиться про прописування авансів. "Об'єднавши поєдинок із переможцем пари, Усик отримає дуже класні заробітки", – відзначив Лазуткін.

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Журналіст: Бокс – насамперед бізнес

На думку журналіста, професійний бокс це не тільки спорт, а передусім – бізнес для менеджерів і промоутерів.

Це історія більше про гроші, аніж про титули, відзнаки й статус. У Великій Британії поки що більш зрозуміло, як максимально заробити ці гроші, тому що це реванш. Для британців – це поєдинок місцевого улюбленця,

– розповів медійник.

Якщо ж говорити про фінансову складову реваншу, то, за словами Лазуткіна, проводити поєдинок на НСК "Олімпійський" в Україні цілком вигідно. "Цілком реально заповнити навіть доволі дешевими квитками у теплу пору року", – припустив журналіст.

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