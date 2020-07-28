Известный комментатор Игорь Цыганык рассказал, кто был приоритетным вариантом на должность главного тренера киевского "Динамо". Для руководства киевлян первую строчку в таком рейтинге претендентов занимал Сергей Ребров.

Об этом рассказал журналист в авторской программе "Цыганык LIVE" на YouTube-канале Football Hub.

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Второй после Реброва

По его словам, сначала руководство киевлян сделало предложение Сергею Реброву, который сейчас успешно возглавляет венгерский "Ференцварош" и дважды подряд привел клуб к чемпионству.

Наставник взял некоторое время, чтобы подумать, но в итоге отказался. Почему он сделал такое решение известно только Сергею Станиславовичу.

Дальше "Динамо" обратилось с аналогичным предложением к 74-летнему румынскому специалисту Луческу, который уже очень удачно возглавлял извечного конкурента киевлян "Шахтер".

Суркису быстро удалось договориться с румыном о контракте на 2 года. В списке руководства были и другие тренеры, но первым в таком рейтинге был Ребров, Луческу занимал вторую позицию.

Румынские СМИ распространяют информацию, что Луческу решил покинуть пост главного тренера киевлян из-за враждебного отношения фанатов к его персоне. Но агент и клуб опровергают эту информацию.

Добавим, что "Динамо" опубликовало письма Луческу, где он просил об отставке.