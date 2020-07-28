Не Луческу: журналист раскрыл секрет, кто был главным кандидатом на тренерское кресло "Динамо"
Известный комментатор Игорь Цыганык рассказал, кто был приоритетным вариантом на должность главного тренера киевского "Динамо". Для руководства киевлян первую строчку в таком рейтинге претендентов занимал Сергей Ребров.
Об этом рассказал журналист в авторской программе "Цыганык LIVE" на YouTube-канале Football Hub.
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Второй после Реброва
По его словам, сначала руководство киевлян сделало предложение Сергею Реброву, который сейчас успешно возглавляет венгерский "Ференцварош" и дважды подряд привел клуб к чемпионству.
Наставник взял некоторое время, чтобы подумать, но в итоге отказался. Почему он сделал такое решение известно только Сергею Станиславовичу.
Дальше "Динамо" обратилось с аналогичным предложением к 74-летнему румынскому специалисту Луческу, который уже очень удачно возглавлял извечного конкурента киевлян "Шахтер".
Суркису быстро удалось договориться с румыном о контракте на 2 года. В списке руководства были и другие тренеры, но первым в таком рейтинге был Ребров, Луческу занимал вторую позицию.
Румынские СМИ распространяют информацию, что Луческу решил покинуть пост главного тренера киевлян из-за враждебного отношения фанатов к его персоне. Но агент и клуб опровергают эту информацию.
Добавим, что "Динамо" опубликовало письма Луческу, где он просил об отставке.