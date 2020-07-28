Румынский тренер Мирча Луческу возглавил "Динамо" и уже вроде как сформировал свой тренерский штаб. Неизменный помощник румына в "Шахтере" Александр Спиридон должен помогать Луческу в Киеве, но такое решение теперь остается под сомнением.

Как сообщает румынское издание Sport.ro, Спиридон отказался быть помощником 74-летнего специалиста в "Динамо".

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История продолжается

Ранее румынский ресурс Informatia Bucuresti информировал, что Александр Спиридон станет ассистентом Луческу.

Якобы руководство "горняков" попросило Спиридона не идти работать в "Динамо", хотя ранее специалист согласился быть ассистентом Луческу в киевском клубе.

При этом местные сайты пишут, что сегодня утром Луческу вылетел в Киев, где уже 30 июля должна состояться пресс-конференция нового тренера "Динамо".

Сообщается, что Луческу уже нашел замену украинскому помощнику. Вместо Спиридона румыну будет помогать итальянец Диего Лонго.

Кто такой Диего Лонго? Это 44-летний специалист, который был ассистентом Развана Луческу, который является сыном Мирчи Луческу. Начал свое сотрудничество с Разваном в "Рапиде", а затем они совместно работали над всеми командами, которые подготовил бывший тренер, включая сборную Румынии.

Добавим, что судьба самого Луческу в "Динамо" тоже была под вопросом. Футбольная общественность и болельщики не слишком любезно приняли такое назначение специалиста в киевский клуб. Поэтому румын якобы отказался тренировать "Динамо" из-за фанатов клуба. Но агент тренера уже опроверг слухи об отставке Луческу.

Что известно об Александре Спиридоне

60-летний специалист работал помощником Луческу в период тренерства в "Шахтере". Последним его местом работы была сборная Молдовы в 2018/19 годах. Карьеру футболиста Спиридон провел в молдавских клубах.